Idir,la légende de de la chanson engagée s’éteint

Le célèbre chanteur Idir s’est éteint ce samedi soir à l’âge de 70 ans à l’hôpital Bichad Claude-Bernard à Paris après un long combat contre sa maladie.

En juillet dernier Idir a mis en ligne une chanson inédite, composée par le poète et dramaturge Mohia, dédiée exclusivement aux détenus du hirak « Cette chanson se voulait un hommage aux militants du mouvement populaire enclenché depuis le 22 février ,réclamant le départ des symboles du système………………..le texte est de mon ami Mohia, sur une musique d’Ennio Morricone et qui était la chanson du film Sacco et Vanzetti, accusés injustement, comme le sont quelques-uns des prisonniers en Algérie. A-t-il annoncé dans un message vidéo accompagnant la mise en ligne de cette chanson.

Le monument de la chanson engagée, Idir où de son vrai nom Hamid Cheriet est parti rejoindre son créateur après 50 ans de carrière artistique, laissant derrière lui un riche répertoire de 11 albums.

Aheddad