Johannsburg : La fille d’At Weglis se distingue par ses performances scientifiques

Un professeur de l’Université de Johannesburg est entré dans l’histoire en devenant la première femme Africaine à être élue vice-présidente de l’un des plus grands organismes scientifique du monde.

Hassina Mouri, professeur de géologie médicale à l’UJ , a été élu vice-présidente de l’Union International Union of Geological Sciences (IUGS),l’une des plus grandes organisations scientifique au monde.

L’Union internationale des sciences géologiques (UISG), fondée en 1961, représentant plus d’un million de géoscientifiques, est l’une des plus grandes organisations scientifiques du monde. Il encourage la coopération internationale et la participation aux sciences de la Terre en relation avec le bien-être humain et est membre du Conseil scientifique international (ISC).

Hassina Mouri née à Sidi Hadj Hassaine dans la commune de Chemini a un parcours éducatif internationalement reconnu. Elle a étudié et travaillé dans différentes institutions sur trois continents (Afrique, Europe et Amérique)

Avant de rejoindre l’UJ , son nom est associé à l’Université de Paris ;le Musée d’Histoire Naturelle de Paris ;l’Université de Helsinki, la commission géologique de Finlande ; le Musée d’Histoire Naturelle de Suède ;l’Université de Minnesota et l’Université de Pretoria.

Elle a développé un intérêt pour la géologie médicale depuis 2013 avec un accent sur les questions liées aux contient africain, a présenté ses travaux lors de plusieurs conférences internationales et publié dans plusieurs revues internationales.

Seghilani Abdelhamid