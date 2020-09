Kendira : La santé en détresse !

Les habitants de la commune Kendira ont observé ce matin un imposant rassemblement devant la polyclinique de la localité, relevant de l’établissement public de santé de proximité d’El-Kseur (EPSP).

Les manifestants réclament l’amélioration de la qualité du service dans le secteur de la santé au niveau de la localité, notamment la couverture sanitaire, et le renforcement de l’effectif de la polyclinique qui souffre en matière d’équipement médical, d’un labo d’analyses, et des services pour enfants et maternité. .

Cette action, soutenue par les associations locales, intervient après plusieurs démarches entreprises par les habitants et la sonnette d’alarme tirée maintes fois .sur l’absence totale de couverture sanitaire dans la localité.

A M/BéjaiaNwes