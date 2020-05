La direction d’El Waten poursuit en justice son journaliste Mohand Aziri

Mohand Aziri , journaliste au quotidien El Waten vient de faire l’objet d’une poursuite judiciaire pour diffamation

Mon employeur El Waten, en plus de ne tolérer aucune critique (interne) n’a vraiment aucun humour. La direction du journal vient de déposer plainte pour diffamation (en cause un post fb) et décide d’une suspension conservatoire de ma position de salarié, en attendant une comparution en conseil de discipline, lit-on sur la page Face –book de Mohand Aziri, ex secrétaire de la section syndicale d’El Waten.

Ainsi la direction d’El Waten affiche lâchement son alignement avec Tebboune dans sa démarche visant à étouffer toute voix discordante.

Aheddad

dernier post de mohand aziri

Erratum : une coquille malencontreuse s’est glissée dans l’édition d » El Watan d’aujourd’hui. Son auteur, le directeur de la publication, himself, a été

soumis aussitôt à « La Question » . Pas de sanction en vue mais juste un rappel à l’ordre décliné en ces termes : vous voulez continuer à vous exprimer aussi librement ? choisissiez les pages de pub ! Plates excuses à nos lecteurs qui auront corrigé d’eux même.