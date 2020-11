La directrice,Nawal Mokhtari répond à la candidate Sonia Mehoui

Mise au point de la directrice du centre du bac de sidi aich

Je suis consternée par les publications de Melle Mehoui Sonia et de ses relais sur les réseaux sociaux me retrouvant au centre d’un »scandale » préfabriqué à des desseins inavoués , en m’accusant d’avoir porté atteinte à l’une des libertés fondamentales qui est le droit de s’habiller .

L’altercation avec cette candidate s’est produite suite à ses agissements, jugés contraire à la réglementation régissant les examens officiels notamment l’article 6 . L’objet de ma plainte, appuyée par 8 surveillants est lié aux insultes proférées par la candidate à mon encontre et son entrave à un fonctionnaire dans l’exercice de sa mission

Contrairement à ce qui a été rapporté par certains internautes ce problème n’est nullement un différent ni personnel ni idéologique . Moi même jalouse de ma liberté et de mes convictions je n’ai jamais porté le hidjab n’est aucun autre signe et comment m’accuse ton aujourdhui d’insultes envers cette personne ?

Je porte à témoin l’opinion publique que cette attaque contre ma personne est une forme de désinformation des faits mais je considère ces accusations comme nulles et non avenues. cette affaire qu’on veut sortir de son contexte et de ses circonstances réelles, pour des objectifs inavoués et des tenants aboutissants qui me dépassent et dépassent l’objet de notre différent.

Je tiens à rassurer l’opinion que je compte retirer à compter de demain ma plainte pour éviter toute instrumentalisation et mettre fin ainsi à toute polémique inutile.

C’est une petite tempête dans un verre d’eau et à bon entendeur mes salutations les plus respectueuses à toutes les femmes authentiques qui militent pour leur émancipation

Nawal Mokhtari