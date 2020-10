La LADDH réagit à la levée de l’immunité parlementaire au député Mohsen Belabbes

Visiblement attaqué pour ses positions politiques, Aujourd’hui, les députés de la majorité à l’assemblée nationale populaire APN, viennent de lever l’immunité parlementaire au député, Mohsen Belabbes aussi, président du RCD.

En attendant la suite notamment devant la justice, la LADDH, tout en exprimant sa solidarité entière avec le président du RCD et l’ensemble de ses militantEs, dénonce ces attaques qui ciblent les militantEs de l’opposition.

Ces dernières qui interviennent sur fond de campagne de restrictions généralisées des libertés, ne fera qu’envenimer plus le climat, déjà délétère, attiser et prolonger la crise, du coup, compromettre la solution, qui ne peut qu’être démocratique et en phase avec les attentes suscités, notamment par le HIRAK pacifique.

P/la LADDH.

Said SALHI vice président.