La lettre émouvante d’un médecin de Bejaia à Tebboune

C’est avec une immense tristesse que je m’adresse a vous,ce message viens de la part d’un jeune médecin qui donne tous son potentiel,son énergie,sa volonté,sa vie,tous ce qui compte et du plus chère pour moi.pas pour vous mais pour ma patrie,mon pays et mon chère peuples.

Je n’ai pas besoin d’une prime de risque mais Plutôt de m’éviter ce risque en me donnent du matériel adapté de me protégé et de protéger mes patients.

Je n’ai pas besoin d’entendre des chiffres sur médias mais je veux les voir sur le terrain.

J’ai pas besoin d’entendre que vous contrôlez la situation,moi je sais que la situation est très grave et je la maîtrise pas et loin d’être maîtrisée.

Je n’ai pas besoin d’entendre le mot on va faire mais plutôt que vous le ferai.

On va gagné cette guerre,pas grace a vous mais grâce a notre volonté notre dévouement et notre amour pour notre patrie et notre peuple.

A mon chère peuple je vous dis main dans la main et on s’en sortira.

Que dieu me bénisse et bénisse tous mes collègues combattants.

Dr Habib Bounouar EPH Aokas