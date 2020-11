Lakhdar Bouragaâ a vécu grand et libre et il est mort digne !

Atterrée par la triste nouvelle de la mort du Moudjahid Lakhdar Bouragaâ.

Le commandant de la wilaya 4 qui a résisté aux assauts meurtriers de l’Istiaâmar succombe au covid19 qui n’épargne malheureusement pas les corps usés par le temps. Bouregaâ, je ne le connaissais pas avant le 22.02.2019, c’est à travers le mouvement populaire que je l’ai découvert, comme beaucoup d’autres.

De son âge avancé il a adhéré au mouvement et a épousé ses revendications, on ne peut l’imaginer faire autrement, lui le militant de longue date qui a rejoint feu Ait-Ahmed au maquis juste après l’indépendance pour combattre un autre Istiâmar.

En une année, on découvre un grand homme. On l’emprisonne, on l’accuse d’atteinte à l’unité nationale, invraisemblable cette Algérie non-algérienne ingrate envers ses enfants. Il refuse d’être libéré et préfère rester en prison au près des dizaines de jeunes incarcérés injustement. Beaucoup témoignaient du soutien qui leur apportait.

La chaîne nationale a lancé une compagne de dénigrement contre lui, qu’il ne serait pas le vrai Bouragaâ et qu’il aurait extirpé son identité !!! Il aura tout vu, notre cher Bouregaâa de ce système infâme et vil.

Bouragaâ a vécu grand et libre et il est mort digne. Je le pleure, on a perdu un père.

Souhaila Souad Ghennam Mokrani