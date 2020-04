L’austérité comme seul horizon de l’après pandémie

U.

Rejeter les politiques d’austérité

Ceux-là mêmes que révulsait toute tentative d’intervention de l’état dans la rigueur du marché, n’hésitent pas à suggérer à ce même état d’arroser, de renflouer ces entreprises pour les sauver. Évidemment, en précisant que cette intervention étatique ne doit durer que le temps nécessaire pour que ces entreprises reprennent des couleurs et des forces. Mais une fois que les bénéfices refont surface, l’état doit se retirer et laisser le magot aux actionnaires. C’est ce qui s’est passé après la crise de 2008 un peu partout dans le monde.

C’est ce qu’on appelle « socialiser les pertes et privatiser les profits.»

Sans nier les difficultés économiques qui peuvent résulter d’un confinement prolongé, il faut opter pour une autre politique économique qui va bannir les dividendes et les parachutes dorés ainsi que les salaires mirobolants des responsables. Il faut une politique fiscale juste, déclarer la guerre aux niches et aux paradis fiscaux.

Gare au déconfinement hâtif!

Par ailleurs, certaines voix poussent à mettre fin hâtivement au confinement en utilisant des arguments farfelus, en exagérant notamment les conséquences de la crise économique. Ils utilisent la peur dont on dit qu’elle est mauvaise conseillère, afin susciter l’adhésion populaire. Ils ont également recours à la caution de certains scientifiques qu’ils arborent comme un argument d’autorité. Tout cela alors même qu’ils sont incapables de doter le personnel médical de l’équipement de base pour faire face au virus.

Ils distillent insidieusement l’inéluctabilité du décès d’une partie de la population, des personnes âgées qu’ils veulent rendre acceptable tout en feignant de cacher que le COVID-19 peut toucher toutes les catégories d’âge.

D’ailleurs l’OMS met en garde contre un déconfinement hâtif dont les conséquences s’avèreraient néfastes.

En conclusion, il n’est pas question de laisser notre sort entre les mains les politiciens et des faux experts. Il faut que les citoyens, par l’intermédiaire des associations de la société civile des syndicats prennent part aux décisions pour éviter de succomber à la cupidité notoire, notamment des grandes entreprises.

Mohamed Arroudj