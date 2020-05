Le 8 mai 45… Kherrata se rappelle toujours.

Kherrata s’arrête chaque année en cette fatidique journée du 8 mai pour un devoir de mémoire, car même après soixante quinze longues années, le massacre observé ce jour là reste ancré dans la mémoire collective.

C’était une des journées symbolisant la paix pour les Français mais qui reflétait la répression totale de l’humanité pour les Algériens, si en France en célébrait la victoire des Alliés, en Algérie on enterrait les corps des milliers de victimes qui refusaient l’injustice et la servitude.

Le 8 mai 1945, c’est cette journée où les hordes sauvages coloniales ont réprimé brutalement la population qui réclamait son droit à une vie digne des humains , une répression sauvage en réponse à cette revendication, pourtant légitime.

Les rues de cette localité avaient connu une hécatombe, un vrai carnage qui marque les immortelles âmes qui continuent à crier l’injustice humaine chez les inhumains.

La population de Kherrata fut massacrée impitoyablement , les témoignages des personnes encore vivantes retracent cette journée avec toutes les séquelles du massacre colonial, un génocide dirigé par l’ex-administrateur français de cette région le colonel Rousseau.

“Sans auditions, ni interrogatoires tous étaient abattus à tour de rôle, balancés morts ou vivants étaient-ils, dans les ravins profonds des gorges, sans distinction aucune des femmes, des enfants , des vieillards, des malades, des fous ou des sages, nul n’a été épargné” remémore un vieil homme les larmes aux yeux.

Ce profond ravins même se rappelle toujours de ce génocide sanglant incommensurable traduisant la haine féroce des colons envers cette population qui tenait à ses droits quelque soit le prix

La rue, également ne peut être amnésique, elle était imbibée de sang des pauvres gens

Ni d’ailleurs toute cette localité qui porte la cicatrice profonde des tortures, des emprisonnements, des agressions physiques, ils étaient 1.500 morts et des milliers de prisonniers entassés dans les geôles.

Tout de Kherrata lui rappelle ce jour là , de cette plaque portant l’enseigne historique de la légion étrangère qui est toujours là, à rappeler aux générations futures ce qu’avaient enduré leurs aînés et par quel prix « l’indépendance » de l’Algérie a été payée quoiqu’aujourd’hui l’Algérien ne croie plus à cette dernière et il continue dans le même sillage à la recherche de la justice perdue , de l’indépendance dans son sens propre, pour la libération de tout joug étranglant sa digne vie comme tout autre humain de tout pays autre que l’Algérie.

Pour quand l’indépendance proprement dit sera réellement réalisée afin de restaurer la souveraineté populaire ?

A quand sera reportée l’expression « l’Algérie libre et indépendante » ?

Wahiba Arbouche Messaci/ BéjaiaNews