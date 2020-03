« Les femmes s’engagent, le système dégage » sous ce nouveau slogan, fortement repris dans les marches du Hirak, les Collectifs des Femmes de Béjaïa appellent à une marche pour le dimanche 8 mars à partir de 13h30, qui va s’ébranler de la maison de la culture jusqu’à la place de la Liberté d’Expression, Said Mekbel.

Les femmes revendiquent l’égalité de droits avec l’autre sexe et soutiennent les luttes des femmes, afin de rejeter toute forme de violences faites à ces dernières et elles exigent ainsi l’abrogation du code de la famille.

Le 8 mars désormais, tel qu’il est décrété par ces collectifs, n’est plus cette habituelle journée de fête, de chant et de danse, ni de celle des distributions des fleurs pour séduire et distraire les femmes.

La femme n’est plus cet objet à duper et aux dépens de qui on s’amuse en abusant de sa crédulité , elle n’est plus cet être naïf à mystifier ni à leurrer ! Cette créature vulnérable est plus avertie sur ce qui l’entoure et ce qu’elle subit quotidiennement donc elle veille sur ses droits.

Le 8 mars, dorénavant, jugent ces femmes, doit prendre le sens que l’histoire lui a toujours attribué , c’est plutôt une journée de lutte et de revendication, qui réaffirme l’engagement de la femme à combattre l’injustice, la répression, l’inégalité et la discrimination dans toutes ses formes.

En lien avec leur identité de femme, les femmes font face à des enjeux, des épreuves, des passages, des combats quotidiens, car aujourd’hui, il est question de récupérer ses propres droits, les droits de tout être humain, créature du même Dieu que l’homme.

L’histoire est là, jalonnée de formes de résistance de femmes refusant d’être infériorisées ,leurs résistances ne se sont pas posées comme des revendications construites, mais simplement comme une volonté d’exister pleinement.

La revendication pour l’égalité des droits pour les deux sexes n’est pas neuve. On pourrait dire que toutes les civilisations, à toutes les époques qui ont marqué leur existence, des femmes ou même des hommes ont œuvré pour dénoncer ces inégalités et puis le féminisme est un mouvement social, collectif, qui a existé depuis plus d’un siècle.

Soyons donc nombreuses dans cette marche !!!! Une marche qui se veut revendicatrice et surtout correctrice du sens figuré attribué à cette journée internationale, et pour enfin l’éloigner de la tradition qui lui suggère cette couleur folklorique néfaste à la valeur du combat de la femme

Wahiba Arbouche Messaci /BéjaiaNew