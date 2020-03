Le Covid19 est une urgence à neutraliser. Le Hirak est une espérance à construire…par la lutte!

Cette crise pandémique révèle le désarroi existentiel des algériens ainsi que l’état de délabrement de nos conditions d’existence malgré le consumérisme indécent. Indiscipline, spéculation et laisser-aller collectif quasi-suicidaire renvoient clairement à cette absence de repères, à une société désintellectualisée, à un univers ambiant acculturel et à une socialisation de notre vie par l’informel où les règles et les codes sociaux sont balayés par le non-droit et les rapports de forces individualisés.

Cette situation renvoie aussi à ceux et celles qui ont abimé cette Algérie depuis Boumedienne à Bouteflika en exerçant un pouvoir despotique sur la société, en incrustant des mécanismes d’aliénation diabolique où l’Imam comme le militant FLN et l’agent DRS y ont œuvré. La société de classe en Algérie s’est cristallisé non par une révolution bourgeoise mais par pillage et prédation d’une oligarchie qui a méprisé son peuple et tourné violemment le dos à la société!

Alors, identifiant clairement les responsabilités dans cette Algérie abîmée au lieu de passer son temps à culpabiliser la population et à étaler une sorte de racisme fascisant envers nous même et nos émigrés. Œuvrons de pédagogie au lieu de cultiver la fatalité.

Le hirak a eu le mérite salutaire d’être un repère nouveau pour éveiller, réveiller et décanter les consciences. Il est porteur d’un sursaut qui vient de la société, de sa partie souffrante. Pour le moment, c’est le seul acteur qui nous sortira de cette fatalité de la destruction de cette Algérie. Il est porteur de tant d’ambiguïtés mais il reste notre espérance immédiate. C’est le seul contrepoids à un pouvoir illégitime, aux politiques illégitimes, aux dirigeants illégitimes.

Ne l’enterrons pas. Profitons de cette parenthèse pandémique pour réfléchir, mettre en réseau nos acquis, nos activistes et nos questionnements. Créons cette possibilité d’être une alternative faite d’intelligence collective et d’actions critiques pour dénuder les défaillances tragiques d’un pouvoir illégitime. Évitons de lui donner une pause consensuelle qui lui permet de ghettoïser le hirak et l’affaiblir.

Nous sommes dans une sorte de « guerre de tranchée » arbitrée par le covid19. Occupons nous de la base populaire du hirak pour qu’elle ne subisse pas la marge et le mépris. Structurons notre existence citoyenne nourrie par le hirak par des collectifs autonomes, virtuels ou réels, qui s’organisent autour de tâches, de débats ou d’actions coup de points en particulier pour ne pas oublier Fersaoui, Tabou, Benelarbi et tous les detenus d’opinion encore en prison! On n’a pas besoin de plus de programmes, de plateformes ou feuilles de route. On a besoin de rester dans la route.

Le Covid19 est une urgence à neutraliser. Le Hirak est une espérance à construire…par la lutte!

Adel Abderzak