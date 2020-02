Le FFS réagit à la suspension par le wali de son maire Aziz Merzougui

#Front_des_Forces_Socialistes

Alger le, 02 février 2020

#Communiqué_de_dénonciation

Le Front des forces socialistes dénonce avec une extrême virulence les agissements autoritaires du Wali de Bejaia contre les maires de la wilaya comme représailles pour leurs positions politiques hostiles au pouvoir de fait et à sa feuille de route hégémonique.

D’ailleurs le maire FFS de la commune de Bejaia, depuis son rejet catégorique d’encadrer le simulacre électoral présidentiel, subit un embargo et des restrictions administratives ,portant préjudice à des projets de développement importants destinés initialement pour la commune .

Pis encore , ce même wali s’est permis de se réunir avec des membres de l’exécutif communal afin de serrer l’étau sur le maire de ladite commune ,après avoir instrumentalisé l’appareil judiciaire et gelé les projets suscités comme preludes à la décision de le suspendre.

Le FFS rappelle que le principe de la décentralisation sous l’emprise du système de gouvernance actuel n’est qu’ une absurde chimère.

Le FFS met en garde les autorités du pays qui s’affairent à porter atteinte à nos élus locaux sous l’ambition de fragiliser notre formation politique dans son propre fief .

Par ailleurs, le FFS assure qu’ il ne lésinera pas le moindre effort pour défendre la dignité de ses élus locaux et la souveraineté populaire avec les moyens pacifiques.

Le combat continue.

Le premier secrétaire national

Dr Hakim BELAHCEL