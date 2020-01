Le gérant de Béjaia06.com victime d’intimidation policière

Le responsable du site d’information indépendant Béjaia06, Abdelwahab Moualek, a été entendu par la sureté de wilaya de Béjaia ce 21 janvier, après avoir reçu une convocation le sommant de se présenter au commissariat, sans notification de motif.

Sur place, Mr Moualek témoigne qu’on lui a demandé de revenir un autre jour, chose qu’il a immédiatement refusé, voyant une tentative de démoralisation par l’usure. Le policier en charge s’est résigné en fin de compte à l’interroger, non sans l’avoir fouillé au préalable.

L’interrogatoire s’est porté sur le site d’information Béjaia06 que Mr Moualek gère ainsi que des pages où il est associé comme BéjaiaNews ou BéjaiaCity, se justifiant que leurs services répondent directement aux décisions venues d’en haut.

De l’avis même de Mr Moualek, cette intimidation n’est au fond qu’une tentative de porter atteinte –en vain- au moral des hirakistes.

Des enquêtes et convocations de ce genre contre des blogueurs et autres journalistes sont les preuves que le pouvoir tente de sanctionner ceux qui assurent la couverture du Hirak et par la même ceux qui font sa visibilité à travers les réseaux sociaux.

Il est à noter que Abdelwahab avait quelques jours auparavant animé une conférence portant sur le rôle des réseaux sociaux dans le déclenchement du Hirak et son impact au fil des marches, où il a souligné le rôle catalyseur que ces medias parallèles ont eu à jouer, au moment les medias lourds connaissent une désaffection massive.

Enfin, la mobilisation contre ces intimidations et emprisonnement, éventuellement, est d’une nécessité vitale, comme nous l’avons vu avec le rassemblement qui s’est improvisé spontanément au devant du commissariat alors que Abdelwahab était sous interrogatoire.

Toutefois, le salut véritable est dans la continuation du Hirak et son renforcement pour en finir avec cette logique d’intimidation et du tout sécuritaire, la libération de tous les détenus d’opinion et la consécration des libertés démocratiques.

N.L./ BéjaiaNews