Le groupe RCD à l’APW de Bejaia dénonce la gestion chaotique du secteur de la santé

Communiqué

La gestion bureaucratique face à une crise sanitaire.

Certes, la gestion de cette pandémie est une nouveauté pour le monde entier et tout les gouvernements, cependant, un minimum d’intelligence et de bon sens preuvent faire la différence.

À Bejaia, nous sommes en train de vivre une gestion presque chaotique du secteur de la santé.

Du côté du chef-lieu, l’hôpital Frantz Fanon a vu 8 de ses services fermés pour le transférer exclusivement en pavillon Covid-19, laissant sur le bas côté de la route des centaines de patients hémodialysés qui se font balloter d’une clinique privée à une autre.

Cet état de fait et suivant l’évolution de ce virus dans notre wilaya, ne tardera pas à toucher l’hôpital Khelil Amrane et en être de même.

Du côté, de l’hôpital d’Amizour, des patients cancéreux ont vu leurs séances de chimiothérapie purement et simplement reportées à on ne sait quelle date.

Face à une pandémie, ils rajoutent d’autres détresses sanitaires et le risque de causer plus de décès que le virus est réel, tant que la situation ne change pas !

Il serait tellement plus conséquent et logique de laisser les services médicaux ouverts dans ces centres de soins et ouvrir des pavillons Covid dans les hôpitaux fermés en attente « d’inauguration officielle » à l’image de L’EPH de Souk El Tenine et l’EHS psychiatrique de Oued-Ghir (il est vrai que pour ce dernier l’installation du réseau oxygène n’est pas encore faite).

N’empêche que la DSP a dans ces contacts des entreprises spécialisées qui peuvent réaliser ce réseau en moins d’une semaine ( ce n’est que de la plomberie) , ce qui allégera à n’en point douter la charge sur les hôpitaux de la wilaya de Bejaia et fera retrouver après stérilisation des lieux, le sourire à des milliers de patients en stress.

Nous exigeons du wali de Bejaia, la mise à disposition de ces deux structures au profit du CHU de Bejaia et ce dans l’immédiat.

Nous sommes une société humaine régie par des règles humaines sensées, où l’intérêt du citoyen doit primer.

Bejaia, le 07 avril 2020.