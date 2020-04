Le Hirak a besoin d’un projet libérateur

Le pouvoir se prépare à l’après confinement. En haut lieu, on profite de cette période pour régler des comptes. On arrête par ci, on nomme par là. Nombreux sont les journaux qui changent de musique et qui nous inventent de nouveaux ennemis étrangers. Ils préparent leur allégeance au système.

On accentue également la répression pour intimider les citoyens.

Il faut dénoncer toutes ces tentatives de la bande qui visent à empêcher la résurgence du mouvement populaire.

Il faut exiger la libération de tous les détenus d’opinion.

Chasser le pouvoir n’est pas une fin en soi

Le Hirak, quant à lui, doit changer de logiciel et ne plus se contenter de revendiquer le départ du système. Cela conforte certaines forces agissantes dans le mouvement que le flou artistique autour d’un projet libérateur arrange.

En effet, renverser le régime n’est pas une fin en soi, tout simplement, parce que cela peut déboucher sur une situation peu enviable. Il ne s’agit pas de changer les politiques d’aujourd’hui par d’autres qui vont poursuivre la même politique, notamment sur le plan économique.

Le Hirak doit construire l’alternative avec un projet économique et social libérateur à même de mobiliser très largement des pans entiers de la société.

On ne peut faire l’économie d’un débat profond autour de la stratégie et du projet du mouvement populaire.

Les revendications sociales doivent être mises de l’avant et l’idée de remettre à plus tard ce type de demandes est à combattre.

Il faut éviter que le Hirak reste sous l’influence de quelques populistes qui préfèrent axer leur logorrhée sur les personnes, les clans et les rendements de comptes au lieu et place d’un débat politique profond et ouvert sur le projet que nous vous pour l’Algérie de demain.

Mohamed Arroudj