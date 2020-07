Le PAD Bgayet apporte soutien aux délégués syndicaux licenciés par Numilog (Cevital)

PACTE DE L’ALTERNATIVE DÉMOCRATIQUE BGAYET.

Déclaration

Les travailleurs de Numilog (filière de Cevital) ont entamé la semaine passée une grève cyclique de 03 jours renouvelable. Une grève en guise de protestation contre le licenciement de 03 délégués syndicaux démocratiquement élus et la non reconnaissance de leur section syndicale, ce qui représente une grave atteinte aux libertés syndicales chèrement acquises par les hautes luttes du peuple Algérien depuis des décennies.

Des libertés démocratiques et syndicales représentant le socle du processus révolutionnaire enclenché depuis février 2019 Cette violation du droit à l’exercice syndicale consacré dans la constitution ne peut que contribuer à recycler un système qui déni des droits et libertés rejeté par tout un peuple.

Ce droit syndical, est d’abord une question démocratique qui relève des fondamentaux de la République.

Cette organisation syndicale, est une reconnaissance juridique pour la défense des droits moraux et matériels des travailleurs. Devant cette situation le PAD Vgayet réuni le 11 juillet 2020 au siège LADDH appelle à une large mobilisation des travailleurs et des citoyens pour soutenir la lutte des travailleurs de Numilog et Exiger :

– un dialogue serein et responsable entre la direction de Numilog SPA et la section syndicale.

– la réintégration des syndicalistes licenciés

-le respect du droit à l’exercice syndical conformément à la loi 90-14.