Le pouvoir entre répression et censure

Le pouvoir d’Alger est en train de préparer minutieusement l’après confinement. Des militants et des animateurs du mouvement sont arrêtés, d’autres croupissent dans les geôles de la pègre depuis des mois.

La censure bat son plein. Les sites el ligne sont interdits en Algérie les uns après les autres. Sous prétexte du confinement, on décrète un couvre-feu de 15h, puis de 17h et cela jusqu’à 7h du matin. Est-ce là les prémices d’une préparation psychologique des citoyens pour l’après pandémie?

Tout semble indiquer qu’il s’agit bien de cela.

Le pouvoir semble tout faire pour étouffer le Hirak afin d’éviter sa résurgence de plus belle une fois la situation sanitaire assainie.

Intimider, épier pour faire peur

La multiplication des intimidations et des attaques envers le mouvement populaire visent dissuader du retour à la rue.

Il faut évidemment dénoncer avec la plus grande des énergies la répression et les arrestations qui visent les animateurs du mouvement et exiger la libération de tous les détenus politiques et d’opinion.

Il faut que la dictature, qui semble ne rien comprendre à la dynamique populaire, sache qu’ arrêter et censurer, des pratiques abjectes, ne font que renforcer la dynamique qui vise à démanteler ce système qui ne cherche que sa survie et la perpétuation de ses privilèges colossaux.

Du côté de la rue, il faut penser à s’auto-organiser et à esquisser le projet alternatif libérateur qui va guider le peuple vers la victoire.

Les jeunes, les femmes, les travailleurs et les chômeurs doivent prendre conscience de leur force de frappe nécessaire à la mise hors d’état de nuire de ce régime recroquevillé sur lui-même, incapable de la moindre ouverture et de la moindre introspection.

La baisse drastique des prix des hydrocarbures va accélérer la crise économique et politique et le Hirak doit être prêt à prendre les actions efficaces, notamment la grève générale qui va précipiter la chute de ce régime.

Mohamed ARROUDJ