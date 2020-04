Le printemps noir :Retour sur un échec programmé

Une révolte réprimée dans le sang avec des milliers de blessés et 128 morts dont l’écrasante majorité ne dépassait pas la vingtaine.

L’avocat Mohand Issad, chargé par Bouteflika d’établir un rapport sur une telle tragédie fut bouleversé par l’ampleur et la brutalité de la répression. Il écrivit ceci dans son rapport: » la violence enregistrée est celle d’une guerre, avec usage de munitions de guerre ».

Le rapport en question finit dans les tiroirs de Bouteflika sans que lumière soit faite sur ces terribles événements pour situer les responsabilités et punir en conséquence les commanditaires.

À la violence de la répression, la jeunesse précarisée, aile marchante du mouvement s’est vu exclure de la direction censée la représenter, accaparée par les notables de la kabylie réactivant l’appellation Aarouch popularisée par la presse. Une appellation qui rappelle une réalité sociologique éculée totalement méconnue pour les lycéens, étudiants ou les jeunes chômeurs qui peuplaient les manifestations et faisaient les émeutes.

La plateforme de quinze point fut réduite à des slogans creux à l’apparence radicale. Puis s’en est suivie une vague de chasse aux étudiants, aux syndicalistes et des attaques contre ceux qui veulent s’organiser dans leur lieux de travail ou d’études.

Cette direction recommandait aux travailleurs et aux étudiants d’aller dans leurs villages ou quartiers pour intégrer les comités mis en place. Et elle n’hésitait pas à sévir contre les récalcitrants En gros, il est interdit de participer à la lutte en tant que travailleur ou étudiant mais simplement en tant que villageois ou habitant d’un quartier.

De la politique suicidaire de cette direction à la propagande aux relents racistes de l’état, le mouvement a fini par se ghetoïser. Et ce malgré les nombreuses émeutes qui éclatèrent partout touchant presque tout le territoire national.

Après l’immense manifestation du 14 juin à Alger réprimée par les CRS et confrontée à l’hostilité des habitants d’Alger, elle a été vécue par les manifestants comme un échec, signant ainsi le début du déclin d’un mouvement pourtant prometteur. Un échec qui a désespéré la population et ouvert la voie au FLN et au RND pour s’implanter en Kabylie supplantant en partie le RCD et le FFS discrédités et rejetés par les manifestants qui brûlèrent leurs locaux dans plusieurs localités de Kabylie. Il fait rappeler que le RCD fut en bons termes avec Bouteflika et siégeait dans son gouvernement quand la révolte a explosé et que le FFS refusa de prendre part à la révolte au prétexte que c’était un mouvement manipulé par le DRS où je ne sais quelle main invisible.

Les leçons d’une telle révolte doivent être tirées pour mieux aborder les luttes en cours et celles à venir si on ne veut pas encore reconduire l’échec. Et le hirak ouvre bien le champ des possibles.

Farid lhadj mohand.