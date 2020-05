Le site « L’avant garde » bloqué en Algérie

Communiqué

L’Avant-garde Algérie informe ses lecteurs et lectrices que son site d’information vient d’être censuré en Algérie. L’accès au média a été́ bloqué, mais il reste accessible via VPN ou sur sa nouvelle adresse momentanée : https://www.lavantgarde-algerie.com:5443.

L’Avant-garde Algérie n’est pas le seul. D’autres médias, notamment électroniques, ont subi le même sort. Le responsable du site d’information, Meziane Abane, dénonce cette énième atteinte à la liberté́ d’expression et à la liberté́ de la presse. Le pouvoir en place tente le tout afin de museler les voix discordantes et réprime, par ces pratiques féodales, tous les médias qui travaillent indépendamment de lui afin d’informer les algériennes et les algériens sur ce qui se passe en Algérie.

L’acharnement du pouvoir contre la presse indépendante dans notre pays est une preuve de plus qu’il n’œuvre aucunement pour L’Algerie et son avenir, mais uniquement pour ses iinterets.

Vivre l’Algérie libre et démocratique. Vivre les luttes progressistes. Et vive la liberté́ d’expression et la liberté́ de la presse. Le combat continue.