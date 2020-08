Les Algériens, la COVID et le Pouvoir

Les Algériens célèbrent Laid, mais le cœur n’y est pas. La COVID 19 d’un côté, un pouvoir fantoche et sourd de l’autre ont transformé le quotidien des classes populaires en calvaire.

En effet, le confinement, qui est un moyen à utiliser avec parcimonie pour endiguer la pandémie, est devenu un outil entre les mains de la clique au pouvoir pour mieux contrôler le mouvement des citoyens, marquer ces derniers psychologiquement afin de mieux asseoir son autorité et in fine, en finir avec le mouvement populaire.

Les classes populaires précarisées par les politiques économiques et sociales adoptées depuis des années et par la corruption généralisée, sombrent dans la misère et le dénuement.

Des millions d’Algériens qui subsistaient grâce à l’informel, qui amplifie les fortunes des riches et des privilégiés, se retrouvent sans ressources depuis des mois.

Que fait ce pouvoir pour eux, pour alléger leurs souffrances? Rien bien sûr.

Et l’hôpital ruiné par les politiques de réduction budgétaire et une gestion anarchique et mafieuse? Il souffre le martyr.

Alors qu’à côté émerge un secteur privé parasitaire, guidé par le seul souci du gain, sans limites et qui s’enrichit sur le dos de pauvres citoyens contraint de fuir des hôpitaux devenus des mouroirs.

La pandémie a montré l’état désastreux de tout le secteur de la santé qui ne tient que grâce une forte mobilisation du personnel soignant.

On ne voit là que les conséquences des politiques économiques menées par les différents pouvoirs.

Note d’espoir: le réveil des travailleurs qui refusent d’être écrasés et humiliés. En effet, des grèves pour réclamer des droits bafoués, dénoncer les dures conditions de travail, réclamer des primes, des augmentations de salaire, sont organisées un peu partout à l’échelle nationale.

Cette lutte a besoin de notre soutien actif pour bâtir une alternative démocratique et sociale qui prenne en compte les aspirations concrètes des Algériens à la liberté, à la démocratie et à la justice sociale.

Mohamed ARROUDJ