Les bejaouis se preparent pour une marche sur El Mouradia

La communauté universitaire de Béjaia a fêtée ce mardi ses 12 mois du hirak, en désertant les amphis pour marcher dans les principales artères de la ville dans son 53e acte.

La marche qui s’est ébranlée du campus universitaire Targua Ouzemour a été renforcée par la société civile à la maison de la culture Taoues Amrouche pour se diriger ensuite vers le tribunal de la ville où les manifestants ont été surpris par un forgeron cellulaire, empêchant de s’approcher du portail principal de l’établissement.

Remarquablement, le départ de Tebboune et de son ministre Zeghmatti sont les mots d’ordre résonnant dans cette déferlante, ce qui laissent certains manifestants à s’interroger, doivent-on se contenter au départ de ces deux personnages? De l’avis de la majorité des manifestants, le bilan de 12 mois est plus que positif avec la libération de la parole et la réappropriation des espaces publiques, en attendant de construire efficacement une marche sur Al Mouradia , clamée fortement aujourd’hui à Béjaia.