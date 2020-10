Les éborgnés du 12 décembre oubliés des « Hirakistes »

Les enfants de Kabylie ont toujours payé le prix fort pour leur engagement sans faille, dans les différents mouvements de protestation qu’à connu le pays. Depuis avril 80 aux événements de la dernière mascarade électorale, en passant par le printemps noir, la Kabylie a sacrifié nombre de ses enfants pour un idéal utopique. Des centaines de morts et des milliers de blessés qui garderont des séquelles à vie, attendent justice et réparation.

Alors que nous nous apprêtons à faire face à un énième rejet massif d’un autre rendez-vous électoral, je tiens à faire un appel fraternel pour nos jeunes : préservez vous ! Ne vous exposez pas au danger et ne prenez pas des risques inutiles ! Beaucoup de jeunes comme vous ont perdu un œil, un membre de leur corps qui ne pourront jamais remplacer, pendant que d’autres ont perdu leur vie dans l’indifférence d’un régime qui refuse de leur rendre justice. Vous pourriez manifester votre rejet à cette énième forfaiture, comme nous allons le faire tous, mais s’il vous plaît, pensez à vos mères qui ne supporteront vous voir handicapés. Pensez à votre avenir.

Ce n’est qu’un simulacre comme les précédents, et le lendemain ne sera pas la fin des temps. Un long chemin nous attend dans notre combat pour la liberté, que nous finirons par avoir un jour ou l’autre, et ce jour là, j’aimerais bien vous voir tous réunis, sains et saufs, savourant ce moment avec des yeux grands ouverts.

C’est un appel d’un compatriote, d’un frère et d’un militant. Je souhaiterais qu’il ne tombera pas dans l’oreille d’un sourd.

Salutations.

Chait Salim