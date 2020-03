« Les équipements promis par le milliardaire chinois, Jack Ma bientôt en l’Algérie »(Ambassade)

Le don du milliardaire chinois Jack Ma à l’Algérie arrivera bientôt, a rassuré l’ambassade de Chine en Algérie sur sa page facebook. « Un avion transportant 6 millions d’articles sanitaires offerts par le patron d’Ali Baba Jack Ma a atterri dimanche en Ethiopie », indique l’ambassade sur sa page facebook. Il ajoute : « Bientôt sera le tour de l’Algérie ».

Pour rappel, le milliardaire chinois Jack Ma, président du groupe Ali baba, a promis le 17 mars courant, un don de 20 000 kits de test de coronavirus et plus de 100 000 masques pour chaque pays africain, dont l’Algérie, pour les aider à lutter efficacement contre la propagation du coronavirus.

Avant de penser à l’Afrique, le deuxième homme le plus riche en Chine, a fait des dons pour les pays asiatiques et européens. Il compte également soutenir les pays d’Amérique Latine.

La fortune de Jack Ma est estimée à 39 milliards de dollars par le classement Forbes. Il est le second Chinois le plus riche après le patron de Tencent et Wechat, Ma Huateng.

Aezki Aider