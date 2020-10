Les femmes marchent à Béjaia !

Même avec un nombre très réduit, les femmes ont bravé la répression en déferlant ce matin dans les principales artères de la ville de Béjaia,

La marche s’est ébranlée du TRB pour rallier la place de Said Mekbel, brandissant des pancartes « pour une Algérie libre et démocratique », « libération immédiate et inconditionnelle des otages » , « pour l’indépendance de la justice » et « pour le rejet du referendum de la honte»,

Cette action tolérée surprenamment par les services de sécurité a suscité l’attention de certains observateurs ,en apercevant que les figures ayant pris part à la marche sont signataires d’une initiative politique appelée Moubadara,NIDAA -22,

A M/BéjaiaNews