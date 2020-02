Les habitants de Chemini dénoncent la non mise en service du gaz naturel

Les habitants de la daira de Chemini ont envahi ce Mercredi matin la ville de Bejaia ,en observant un rassemblement devant le siège de la wilaya pour exiger la mise en service du gaz naturel.

Selon les initiateurs de l’appel, l’administration ,à sa tête le wali temporise à mettre en service le gaz naturel dans cette région montagneuse malgré les essais concluants effectués en Novembre de l’année dernière par la Sonelgaz et la régularisation financière des entreprises chargées de la réalisation du projet.

Toujours selon nos interlocuteurs,la réception du projet ,touchant 5 000 foyers a été prévue initialement fin juin 2019 malheureusement la lenteur enregistrée dans les travaux et le chantage exercé par le wali renvoient sa réception aux calendes grecques.

La non disponibilité des compteurs et des détenteurs pose aussi problème .A quoi sert d’allumer la flamme sans la disponibilité des compteurs et des détenteurs ? S’interroge Bezza dans une pancarte portée lors du rassemblement, en affirmant que des travaux ont été achevés dans certains villages.

Notre interlocuteur ajoute que d’autres actions ne sont pas à écarter,allant jusqu’à la fermeture de la Sonelgaz et de la RN 26.

A noter que les travailleurs de l’APC de Chemini ont observé une grève de soutien aux animateurs du gaz dans la daira de Chemini, contrairement aux trois autres APC relevant de la daira (Akfadou Souk Oufella et Tibane),ayant boudé l’appel.