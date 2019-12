La veuve du rebelle Nadia Matoub et deux activistes du hirak, à savoir Yanis Adjlia et Tahar Bejaia, ont été arrêtés, ce soir, à Alger et conduits au commissariat, Cavignac.

Nadia Matoub a été interpellée, à deux reprises, ce mardi matin, sur sa route en venant de Tizi-ouzou vers Alger, pour prendre part à la marche hebdomadaire des étudiants.

La veuve de l’icône de la chanson kabyle engagée , Matoub Lounes, a été embarquée mais relâchée après avoir subi deux heure d’interrogatoire.