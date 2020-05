Naissance d’un collectif de solidarité avec le journaliste Mohand Aziri

Un collectif de solidarité avec le journaliste d’El Waten Mohand Aziri vient de voir le jour, regroupant plusieurs journalistes, militants politiques et activistes.

Suite a un post sur Facebok critiquant la nouvelle ligne éditoriale du quotidien El Watan, le journaliste Mohand Aziri a fait l’objet d’une suspension conservatoire et est traduit devant une commission de discipline. Le journaliste se doit aussi de faire face à une plainte pour diffamation.Lit-on dans le.premier communiqué rendu public par le collectif

Comme première action ,le collectif a lancé une pétition qui a collecté dans son premier jour des centaines de signatures, exigeant la levée immédiate de mesure de suspension ainsi que l’abandon des poursuites judiciaires a l’encontre du journaliste Mohand Aziri.

Ces mesures, disproportionnées, arbitraires, sont une atteinte grave à la liberté d’expression et à la clause de conscience invoquées par le journaliste. Le post incriminé ne représente aucunement une diffamation à l’encontre du quotidien, à peine une critique, partagée au demeurant par de larges pans de l’opinion publique, de la « nouvelle » ligne éditoriale impulsée à ce quotidien qui, naguère, a revendiqué son indépendance du pouvoir politique. Au-delà de ces considérations éditorialistes, le journaliste à le droit d’exprimer sa désapprobation, publiquement et sans faire l’objet de représailles et/ou à des mesures de coercition limitant ou annulant sa liberté de parole. Le droit à disposer de ses opinions et à en faire part doit être reconnu et respecté.

Nous citoyennes et citoyens, syndicalistes et militants de tous bords, exigeons la levée immédiate de cette mesure de suspension ainsi que l’abandon des poursuites judiciaires a l’encontre du journaliste Mohand Aziri.

Envoyez vos signatures et qualité sur la boite mail suivante : solidariteaziri@gmail.com