Non à la constitution du pouvoir

Alors que la scène nationale est marquée par la multiplication des atteintes à la liberté d’expression et une répression, de plus en plus accrue, contre les animateurs du hirak et des citoyens ordinaires, le pouvoir pond son avant-projet de constitution.

Le pouvoir est dans sa logique

Ce pouvoir qui s’est débarrassé de Bouteflika, sous la pression de la rue, est en train d’appliquer sa feuille de route, celle mise en œuvre par l’ancien chef de l’état major de l’armée et une bande de généraux.

Une feuille de route commencée par le fumeux dialogue organisé sous la houlette du suppôt Younes Karim et qui a abouti à l’organisation d’un simulacre d’élection largement boycottée par les Algériennes et les Algériens. Un scrutin fantoche qui a permis à l’armée de désigner sa devanture civile.

Le pouvoir a marqué un petit point, car le Hirak n’a pas pu bloquer les élections.

Les deux chambres constituées sous Bouteflika, sans aucune légitimité, car issues du système des quotas et de la fraude institutionnalisée, continuent à siéger et à voter des lois avec la présence inexpliquée et inexplicable des députés d’une certaine opposition dite démocratique.

D’ailleurs les partis comme le RCD et le FFS doivent des explications claires au Hirak qu’ils soutiennent quant au maintien de leurs députés et sénateurs dans les deux chambres, simples caisses de résonance du système.

Encore une constitution!

Bon an, mal an, la dictature se construit une fausse légitimité, car n’ayant jamais obtenu celle des Algériennes et des Algériens. En fait, il s’est toujours accommodé de cette pseudo légitimité qui lui sert de couverture.

Il donne l’impression de reprendre l’initiative. C’est dans cette logique qu’il décide de divulguer son avant- projet de constitution.

Il profite également de la pandémie pour mettre le Hirak sur la défensive en arrêtant et en harcelant tous azimuts ses animateurs et sympathisants.

Cet avant-projet rendu public et envoyé, dit-on, à des personnalités politiques et de la société civile, a été élaboré dans l’opacité totale par des personnalités triées sur le volet et évidemment à la solde du régime.

La constitution doit émaner de la volonté populaire

La première erreur qu’il faut éviter, à tout prix, est de commencer à débattre du contenu de cet avant-projet, car le faire, c’est légitimer son existence et par ricochet la démarche de la issaba. Certes, l’exigence d’une nouvelle constitution est une des exigences de la rue, mais dans l’esprit d’une partie du Hirak, celle-ci doit passer par une assemblée élue. Une autre partie du mouvement populaire exige une constitution issue de l’élection d’une assemblée constituante souveraine après un débat large, libre et ouvert au sein de la société. Une constitution qui va traduire les préoccupations sociales, économiques et démocratiques de la majorité des Algériennes et des Algériens.

En Algérie, avec le régime qui a sévi depuis les premières heures de l’indépendance, les différentes constitutions n’ont été que de simples textes qu’on change au gré du vent et selon le désir des puissants du moment.

Par ailleurs, le pouvoir n’a jamais hésité à violer ses propres constitutions. C’est même devenu une constante chez les tenants du pouvoir.

Alors constitution ou pas, avant-projet ou pas, rien ne va changer dans la vie des Algériens.

Le pouvoir veut arriver au bout de sa démarche qui vise à normaliser la situation.

Il cherche à se régénérer et à préserver ses énormes intérêts.

Il va encore une fois mobiliser ses clientèles, les médias qui lui sont inféodés pour donner l’impression de maîtriser la situation et d’être à l’initiative.

Pour un projet libérateur

Nous devons contrer les desseins de la junte et rejeter son projet de constitution.

Il faut débattre d’un projet libérateur qui va donner de la visibilité au mouvement populaire et mettre la question sociale au cœur des discussions.

Les travailleurs, les chômeurs et les démunis qui constituent l’essentiel des bataillons des manifestations hebdomadaires ont un pouvoir d’accélérer la chute du régime et constituer une véritable alternative qui va réaliser la rupture totale avec ce régime , ses pratiques et ses politiques économiques au service d’une minorité de privilégiés.

Pour ce faire, nous sommes interpellés à aider cette classe sociale à s’organiser et à prendre conscience de sa force et de ses intérêts afin de constituer le cœur battant du mouvement. C’est à ce prix que nous pourrons réaliser la rupture souhaitée, conduire une politique économique au service de la majorité et imposer nos choix démocratiques.

Mohamed ARROUDJ