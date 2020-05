PAD-Béjaia : Savoir gagner une cause requiert de la sagesse

PACTE DE L’ALTERNATIVE DÉMOCRATIQUE DE VGAYETH

« POUVOIR COMBATTRE POUR UNE CAUSE REQUIERT DU COURAGE, SAVOIR LA GAGNER REQUIERT DE LA SAGESSE » D.DJ

Depuis que le confinement a été décrété le mois de mars 2020 par les pouvoirs publics, le PAD de Bejaia a appelé à faire respecter les mesures de prévention pour faire face à cette maladie pandémique qui met en dangers des vies humaines D’algériens et algériennes.

Malgré l’engagement de toutes les forces politiques, syndicales, et associatives dans le processus révolutionnaire qui constituent ces forces d’alternatives démocratiques, nous n’avons ménagé aucun effort pour participer pleinement à surmonter cette période douloureuse qui a fauché des milliers de vies humaines.

Au lieu que le pouvoir s’inscrit dans la trajectoire de consolidation de l’unité du peuple pour affronter cette situation qui menace la cohésion nationale, de prendre des mesures d’apaisements à la hauteur de la situation, matérialisées par la libération de tous détenus politiques et d’opinions, le respect de la liberté de presse et toutes les libertés démocratiques mais en vain, il prône une démarche politique qui remet en cause la souveraineté populaire revendiquée pendant plus d’une année par tout un peuple, en proposant un projet de révision constitutionnel au débat pendant que les Algériens sont censés être confinés pendant la pandémie COVID 19, en prenant en même temps des décisions répressives à l’encontre de toutes velléités de résistance.

Cette approche répressive que le pouvoir exerce, pendant le confinement en contradiction avec l’éthique de la pratique politique, démontre encore une fois la nature du système qui cherche une survie par tous les moyens y compris dans les situations dramatiques que vit le peuple algérien dans sa chair.

L’exemple les plus illustrant c’est la convocation de plusieurs dirigeants syndicaux dans plusieurs localités de Béjaia affiliée au syndicat autonome CGATA-SNAPAP par la sureté de wilaya pour enquête sur leurs activités syndicales y compris le coordinateur de wilaya en l’occurrence KASSA Nasser.

Cette offensive caractérisée contre une force syndicale partie prenante du PAD, n’est que l’expression qui obéit à une orientation politique qui détermine la volonté du système politique de peser sur le cours des événements pour la déconstruction du processus révolutionnaire de Février 2019.

A cet effet, le P.A.D de Bejaia appelle à une mobilisation la plus large de toutes les forces organisées, à faire preuve de leur attachement au caractère pacifique et unitaire du mouvement révolutionnaire porté par des millions D’Algériens et Algériennes pendant plusieurs mois, pour mettre en échec ces tentatives de provocations répétitives matérialisées par la violation des libertés démocratiques qui incarnent le socle pour le parachèvement d’une république démocratique et sociale .

Commission de Rédaction et de Réflexion

P.A.D. V’GAYETH

BEJAIA LE 20 MAI 2020