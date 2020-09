Pour que l’Histoire de l’identité algérienne soit corrigée

La falsification de notre histoire millénaire sera dénoncée, ce samedi, 5 septembre 2020, à 10h00, à l’esplanade de la maison de la culture de Bejaïa , dans un rassemblement, organisé par la Coordination des cafés Littéraires libres de la même wilaya.

Un texte publié sur la page facebook de la Direction de la Culture de Bejaïa qui a essayé d’élucider la réalité de Oqba Ibn Nafi , le considérant comme « envahisseur militaire arabe « , a pu perturber le sommeil de toute l’historiographie officielle, sur le récit de la conquête arabe de l’Afrique du Nord, telle qu’elle est toujours enseignée à l’école pour des générations entières.

Depuis la naissance de l’école algérienne, dans la farce jouée pour les élèves qui met en scène, la propagation de l’Islam, dans l’Afrique du Nord, s’est effectuée sans qu’il n’y ait eu de résistance armée de la part du peuple autochtone amazigh.

Ce qui a toujours nourri la chimère illusion d’une Algérie arabo-musulmane, qui n’est qu’une fausse construction idéologique inoculée à des générations , visant l’éloignement du peuple amazigh de son identité et de sa culture.

Un avocat, du barreau de M’sila, dépose plainte, début août 2020, auprès du procureur général, près la cour de Bejaïa. Accusant la maison de la culture de Bejaïa d’une « atteinte à la mémoire historique »

Le pouvoir, donc, s’engage à châtier les cadres de la direction de la culture de Bejaïa.

Pour que cessent ces mensonges tant nourris et pour qu’un terme soit mis pour ces racontars qui ont tant perturbé l’innocence de nos enfants, la Coordination des cafés littéraires libres (CCL), ne compte pas fermer les yeux sur cette atteinte, à l’histoire et à la réalité identitaire et culturelle de ce pays

Dont voici la plate forme de leurs revendication:

– Exiger le retrait des plaintes déposées contre les cadres de la direction de la culture :

– Dénoncer la falsification de l’Histoire millénaire de notre pays ;

– Dénoncer le conditionnement idéologique de nos enfants à l’école ;

– Dénoncer la glorification des envahisseurs de notre pays ;

– Exiger le retrait des manuels scolaires des textes véhiculant des faits historiques mensongers ;

– Exiger le retrait des manuels scolaires des textes portant atteinte à notre identité ;

– Exiger l’arrêt de toute politique prêchant l’intolérance religieuse.

Wahiba Arbouche Messaci /BéjaiaNews