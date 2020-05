Pourquoi le site satirique El Manchar s’auto-censure

Le site satirique algérien El Manchar a opté pour l’auto-censure pour se préserver face à la répression qui s’abat sur les libertés démocratiques, la presse et les journalistes. La nouvelle de l’auto-censure d’El Manchar a eu l’effet d’une douche froide sur l’opinion publique qui réalise qu’on n’a même plus droit de rire de nos malheurs dans la « nouvelle République » de Tebboune.

« El Manchar, c’est fini. Nous vous remercions pour votre fidélité, votre engagement et votre complicité. Après 5 ans d’existence, nous sommes contraints de suspendre notre journal. On espère vous retrouver bientôt dans une Algérie meilleure », a écrit le journal satirique sur son site internet le mercredi 14 mai.

L’équipe de la rédaction du site El Manchar a donné sur sa page Facebook ce jeudi 14 mai les raisons qui expliqueraient cette décision d’auto-censure.

« Nous n’avons pas été censurés ou bloqués par les autorités. Cette décision a été prise par l’équipe de rédaction. Le climat de répression des libertés, les incarcérations de citoyens à la suite de leurs activités sur les réseaux sociaux nous ont conduit à réfléchir sur les risques que nous encourons », lit-on sur la page facebook du journal.

L’équipe du site satirique El Manchar semble ne pas pouvoir faire face à la vague de répression qui s’abat sur les libertés en Algérie et préfère se préserver. « Nous avons vécu des moments de peur et nous avons résisté pendant 5 ans en essayant de contribuer à notre manière, par la satire, aux difficultés que notre pays et nos citoyens traversaient. Nous ne pensions pas en arriver là », écrit encore l’équipe d’El Manchar.

El Manchar donne rendez-vous à ses lecteurs « dans une Algérie meilleure », « une Algérie où cette peur n’existera pas et où chacun pourra déployer ses forces créatrices ».

Farès/www.dzvid.com