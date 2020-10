Presse : Le directeur du journal en ligne www.bejaia06.com s condamné à une année de prison ferme.

La cabale contre les militants, blogueurs, activistes, journalistes ou simple citoyen n’en fini pas. Chaque jour qui passe fait son lot d’arrestations et de condamnations sur fond d’un champ politique miné d’incertitudes.

Aujourd’hui encore c’est le directeur de notre site BéjaiaNews qui fait les frais d’une telle cabale. En effet, le journaliste indépendant Abdelwahab Moualek vient d’être condamné par contumace à une année de prison ferme, il est accusé d’incitation à attroupement non armé.

L’accusé n’a aucunement été destinataire d’une convocation mais tout laisse à croire que l’affaire remonte à décembre de l’année précédente lorsqu’il a été convoqué par la police judiciaire, subissant un interrogatoire qui a duré plus de deux heures avant d’être relâché.

A rappeler que Abdelwahab Moualek a été arrêté à deux reprises ces derniers jours à Bejaia dont la dernière fois remonte au début de ce mois où il a été gardé 10 heures au commissariat central de la ville après avoir subi un interrogatoire de 4 heures. Il avait expliqué alors qu’il y avait une volonté manifeste de le passer en comparution immédiate, mais faute d’accusations fondées à son encontre, il a été relâché.

A l’approche du Referendum du régime, le rouleau compresseur de la répression s’abat de plein fouet sur une population mise à mal sur le plan social et préoccupée par la situation sanitaire. Une situation qui ne laisse place qu’à la nécessité d’une organisation à la base et la plus large possible pour défendre les détenus et toutes formes d’intimidations et s’opposer à un tournant autoritaire du pouvoir de plus en plus affirmé.

Adlene Belhmer/BéjaiaNews