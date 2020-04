Presse : le journal en ligne DzVid inaccessible en Algérie

La liste des sites frappés du fouet de la censure se rallonge. Interligne, Maghreb Emergent et Radio M et maintenant DzVid, le pouvoir sous la houlette de son ministre de la télécommunication opère une véritable purge au sein de la presse non asservie au jeu de la connivence. La remise en cause du droit d’informer et les attaques contre les libertés démocratiques nous renseignent de quoi la présidence Tebboune sera faite, loin des discours lénifiants et des envolées lyriques de son ministre.

Impossible d’accès sauf via VPN et ce depuis le 22 avril, le site d’information en continu DzVid fait les frais de son indépendance éditoriale. Une censure et une atteinte grave à la liberté d’expression qui tranche avec le costume pseudo-réformateur taillé en la circonstance au nouveau président. Pour l’équipe DzVid les motifs ne font pas de doute « Les fossoyeurs de l’Algérie des libertés et de la justice sociale ont décidé de nous faire payer notre ton libre et notre engagement pour la liberté de la presse. Notre soutien inconditionnel aux sites « Maghreb émergent », « radiom.info » et à « Interlignes » tout comme notre engagement pour la libération des détenus ont certainement dérangé en haut lieu ! », tranche le communiqué rendu public hier 24 avril. Comment expliquer autrement cette chasse aux sorcières contre la presse, tantôt drapée sous la lutte contre les Fake News, tantôt sous l’habillage du financement étranger ? Les visées de mise au pas et le reploiement autoritaire du régime dans ce contexte sanitaire peinent à être cachées.

Les rédacteurs du communiqué sus-cité tiennent à rappeler la constante préoccupation de leur rédaction à maintenir un travail professionnel «…en rapportant l’information de la façon la plus neutre qui soit, évitant le commentaire et l’extrapolation ! Nous avons ouvert notre espace rédactionnel aux différentes tendances politiques et aux voix les plus contradictoires, y compris à celles du système, et avons couvert autant les manifestations du hirak que les activités des membres du gouvernement, convaincus que nous sommes du droit de tous à la parole et du libre arbitre des lecteurs ! C’est ce que nous continuerons de faire à Dzvid.». L’expression plurielle horrifie les tenants du pouvoir qui n’ont visiblement pas encore assimilé la diversité de la société portée haut et en couleur par le Hirak et qui met en défaite l’unanimisme sclérosant du discours officiel.

La recherche de la vérité prend des chemins sinueux et se moque de ceux qui par manque d’entrain réduisent le monde en une séparation dichotomique entre bien et mal, entre bon et méchant. L’investigation, la juste délimitation des nuances et le refus de la complaisance et de la partialité assassine sont les credos d’un journalisme éthique dont fait sienne DzVid qui conclut : « Notre position et notre choix émanent d’une attitude existentielle qui refuse de réduire le monde au confort des conceptions manichéennes, qui rejette la passion des clivages stériles, qui s’horrifie de la certitude des donneurs de leçon et qui estime que la vérité ne peut être que parcellaire et relative. Ce sera toujours notre attitude à Dzvid».

Instrumentalisation de la situation sanitaire pour mener des attaques contre les libertés démocratiques :

Les attaques contre la presse, l’emprisonnement des activistes du Hirak, l’instauration d’un nouveau code pénal liberticide…participent en somme toute à un renfoncement autoritaire du régime qui passe par des attaques en règle contre les libertés d’opinion et d’expression sur fond de crise sanitaire exceptionnelle. Les sanctions touchent même les usagers des réseaux sociaux, comme vient de faire les frais un jeune de Tlemcen condamné à un an de prison ferme pour un commentaire sur Facebook.

Le pouvoir entend déjà grignoter les acquis d’une année de mobilisation populaire en s’attaquant à l’expression libre et aux médias qui la portent. Vecteur important de diffusion idéelle, seule contre-pouvoir effectif en ce temps de confinement, la presse subira le nouveau code pénal comme une épée de Damoclès prête à sévir dès la moindre dissonance. Un projet d’amendement du code pénal qu’on veut introduire aux pas de charge sans être débattu préalablement, mais surtout introduisant des articles élastiques comme la « lutte contre les Fake News » ou ceux portant sur « l’intérêt national», qui prépare déjà des dissensions dans leur interprétation juridique et servant comme élément de légitimation pour s’attaquer aux activistes et autres militants politiques.

L’argument du financement étranger qui sert de prétexte au ministre de la communication pour s’attaquer à la presse est d’antan plus cocasse lorsqu’on sait que le même sieur avait travaillé entre 2008 et 2010 pour la fondation Friedrich-Ebert-Stiftung liée au Parti social-démocrate allemand, information révélée justement par le journal DzVid. Le financement de la presse via la publicité gérée par l’ANEP est un point nodal dans le secteur de l’information et qui a longtemps modelé et remodelé des lignes éditoriales sous le critère du degré d’allégeance, transformant le secteur en un théâtre de «mines et de ruines!», selon les propos du même ministre. Le dernier scandale en date de ce type de financement revient aux deux journaux El Balagh et El Balagh Riadhi appartenant à Rabah Madjer qui ont bénéficié de la manne de l’ANEP alors que les deux titres ont cessé de paraître, autre exemple s’il en fallait de l’anarchie qui prévaut dans le secteur. Au demeurant, l’octroi de marchés publicitaires à une certaine presse estampillée pro-Hirak au détriment d’autres donne à entrevoir les alliances qui se cristallisent entre le pouvoir et ce qui est sensé jouer le rôle de contre-pouvoir. A travers ce tableau d’ensemble, on se rend compte que l’argument du financement étranger, malgré l’apparence en somme correct, n’est au fond qu’un prétexte pour museler certaines voix et de malmener le peu qui reste de la souveraineté médiatique. Un avant-goût de quoi la présidence Tebboune sera le nom et qui préfigure déjà le champ des batailles qui se dessinent après confinement.

Y.H