Procès de Yanis Adjlia : Le procureur a requis 3 ans de prison ferme !

Le procureur du tribunal a requis trois ans de prison ferme à l’encontre de l’activiste Yanis Adjlia, jugé cet après midi en sa présence, après son extradition de la prison d’oued Ghir vers le tribunal de Béjaia sur demande de sa défense. Le verdict sera prononcé le 3 novembre prochain.

Yanis Adjlia a été arrêté le 05 octobre dernier, retenu en garde à vue et présenté le lendemain au procureur qui a ordonné de le placer sous mandat de dépôt , Il est accusé d’atteinte à la personne du président de la république, diffusion de publications pouvant porter atteinte à la sécurité nationale, incitation à attroupement non armé et exposition de l’intégrité physique d’autrui en danger.

Son procès a été reporté à deux reprises suite au refus de l’accusé d’être jugé via la technique vidéoconférence et une deuxième fois , après la panne technique survenue dans l’équipement utilisé par le tribunal pour le jugement à distance.

Le procès a été marqué par une forte mobilisation de la société civile, présente depuis la première heure de la matinée pour lui apporter soutien et exiger sa libération ainsi que celle de tous les détenus d’opinion.

A M/BéjaiaNews