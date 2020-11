PST :Le rejet de la constitution exige l’élection d’une Assemblée Constituante Souveraine !

Parti Socialiste des Travailleurs

Communiqué

Le rejet populaire historique du régime et de sa constitution, exige l’élection d’une Assemblée Constituante Souveraine !

Près de 77 % des électeurs et électrices algériens , selon les chiffres officiels ont refusé de participer a la mascarade du référendum du 1er novembre 2020. C’est un rejet sans équivoque au projet de la nouvelle constitution du régime.

C’est une défaite « électorale » cinglante et inédite du pouvoir de fait illégitime et du régime qu’il incarne.

Elle rappelle notamment que le soulèvement populaire du Hirak de février 2019, n’en déplaise a ceux qui l’ont enterré, constitue une lame de fond qui na pas fini de produire ses subersauts en dépit de la « trêve » imposé par la pandémie du Covid-19.

En effet , malgré la mobilisation de tous les moyens matériels , financier et humains , y compris le patronat et les appareils politiques tels que le FLN et le RND d’une part , et la monopolisation des médias publics et privés d’autres part, le pouvoir de fait illégitime vient d’enregistrer un camouflet Politique cinglant : le peuple dans sa majorité écrasante veut le départ du système autoritaire , corrompu, libéral et antisocial , comme il refuse sa continuité sous quelque forme que soit !

Le PST rappelle à l’occasion du 66 ème anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, le 1er Novembre 1954 , que le combat du peuple algérien pour le recouvrement de sa liberté , sa dignité et sa souveraineté se poursuit encore aujourd’hui contre l’autoritarisme et l’oppression sociale. C’est un combat qui passe par l’élection d’une assemblée constituante souveraine représentative des aspirations démocratiques et sociales des travailleurs, des chômeurs , des femmes , des petits paysans et de tous les démunis de notre peuple.

Aussi , le PST réitére a cette occasion son appel pour:

– la levée immédiate de toutes les entraves à l’exercice effectif des libertés démocratiques et Syndicales !

-La libération immédiate de tous les détenus politiques !

– La solidarité avec les luttes des travailleurs et la convergence des luttes sociales et démocratiques.

Le Secrétariat National

Alger, le 02 Novembre 2020.