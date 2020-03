Que signifie l’interdiction de Tiɣremt?/Mourad Bouaiche

Commençons par ce que prévoit la Loi fondamentale (la Constitution, après sa révision en 2016) : « Art. 50. La liberté de la presse écrite, audiovisuelle et sur les réseaux d’information est garantie. Elle n’est restreinte par aucune forme de censure préalable.

Cette liberté ne peut être utilisée pour attenter à la dignité, aux libertés et aux droits d’autrui.

La diffusion des informations, des idées, des images et des opinions en toute liberté est garantie dans le cadre de la loi et du respect des constantes et des valeurs religieuses, morales et culturelles de la Nation.

Le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté ».

D’où la question de l’en quoi l’édition d’un « aɣmis » en kabyle édité en caractères latins peut-il nuire à la « loi » qui, outre mesure, est de principe bien sujette à l’amendement si besoin en est et qui, d’ailleurs, a été très souvent amendée par le pouvoir quand celle-ci ne correspondait plus à ses intérêts ? Et, un peu plus loin, l’on découvre que le caractère latin n’est apparemment pas le problème, puisqu’il est question d’autoriser Tiɣremt à condition d’insérer une ou deux pages de textes en kabyle, mais rédigés en caractères arabes. Donc, c’est quoi le nœud ? C’est quoi ce chantage ?

Effectivement, si l’on s’y penche un peu (rien qu’un tout petit peu, ça doit suffire), il apparaît clairement que la question relève entièrement du domaine politique et, pour être plus clair, de celui de la répression politique. Mais, essayant de percer davantage cette terre systémique fertile en « paralogismes officiels » avec la question de qu’est-ce qui peut bien faire si peur au pouvoir pour s’embourber d’une décision aussi sévère que d’interdire (ou de faire chanter le personnel) un « aɣmis » d’expression kabyle qui s’édite en caractères latins ? Ou, peut-être, quel fond de commerce autant savant que diabolique a-t-il l’intention de faire promouvoir afin de plonger insidieusement le Hirak dans la sauce d’un dangereux débat scissionniste entre… ?

La peur du pouvoir et son projet scissionniste sont tous deux directement liés à l’impossibilité de ce dernier de mettre le Hirak à genoux. Tiɣremt s’est révélé dès son premier numéro être très attaché à son Hirak. Il est l’un des rapporteurs de la scène politique actuelle que d’autres médias, pour une raison tout à fait contraire à l’esprit de l’article 50 de la Constitution, n’arrivent pas à servir aux citoyens avides d’informations. La graphie latine n’est qu’une tergiversation de plus du pouvoir, qui ne fera qu’enforcir le mouvement de contestation. La franchise politique est un domaine bien délictueux pour le pouvoir qui se voit chaque jour s’enfoncer dans le statut de persona non grata auprès du Hirak. Par conséquent, le pouvoir « d’utiliser de la franchise » pour défendre ses propres concepts autoritaires blackboulés par le mouvement populaire est une incapacité que lui impose sans relâche le champ historique en cours.

Loin d’amplifier démesurément la question de Tiɣremt, il faut souligner tout de même que si ce chantage du pouvoir parvient à se faire « imposer » pour une raison ou une autre, cela risque peut-être d’engager des conséquences très importantes sur des territoires bien plus stratégiques, considérés comme « conquis » par les glorieuses luttes antérieures. Cela peut ouvrir au pouvoir la tentation diabolique de revisiter en mal les acquis de l’enseignement de tamaziɣt, des recherches en langue et culture amaziɣ, des publications passées et futures, de la future académie amaziɣ… Au loin, se dessine de bien plus grandes attaques contre le Hirak dans sa vocation d’unifier et de populariser la grandeur de nos langues, de nos cultures, de tous nos patrimoines et de tous les apports bénéfiques et universels du Hirak.

Le Hirak se doit de défendre la liberté de la presse quelle que soit la forme et le contenu de celle-ci. C’est aux intérêts en conflits au sein du peuple et à la conscience individuelle et collective qui en découle de définir les liens et les affects avec cette presse. Défendre la liberté de la presse revient à défendre le droit à faire connaître son opinion ou à l’éditer sans aucune restriction. La « Loi » doit garantir cette vocation humaine naturelle et non la contredire.

Enfin, peut-être que cette abjection du pouvoir concernant Tiɣremt vient tout simplement nous rappeler que, finalement, tout reste à accomplir sur la question de la langue tamaziɣt et les questions démocratiques en général. Que sous la garde de ce pouvoir qui fait royalement preuve d’ostracisme, rien n’est officiellement acquis. Que le problème se situe sur le terrain des rapports de forces. Et il en sera ainsi tout le temps. Même dans la nouvelle république tant espérée.

Toute mon entière solidarité à Tiɣremt et à toute la presse garrottée.

Mourad Bouaiche