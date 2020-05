RCD Béjaia : Des groupes d’intérêts malsains exploitant la détresse des citoyens durant la crise sanitaire

Déclaration du bureau régional du RCD Bgayeth

La réunion du Bureau Régional de Bejaia ce Lundi 18/05/2020 a été une occasion de faire le point sur la situation politique et sociale prévalant dans la wilaya après plus d’une année de protestation citoyenne interrompue par la crise sanitaire dû au COVID-19.

Le RCD-Bejaia salue la libération de FERSAOUI ABDELOUAHAB, Président de RAJ, et le félicite pour son retour parmi les siens après sept mois de détention arbitraire et exige la libération et l’acquittement de tous les otages d’opinion injustement privés de leurs libertés et témoigne son soutien aux syndicalistes du #SNAPAP-CGATA harcelés par l’administration et les services de sécurité. Aussi, il condamne fermement la campagne de dénigrement menée contre des cadres de notre Rassemblement par les potiches du pouvoir de fait.

En ces jours de célébration du19 Mai 1981, qui avec Avril 1980 constituent les fondements du combat pour le recouvrement de l’identité Amazigh dans toutes ses dimensions et l’instauration d’un Etat démocratique, le RCD salue cette génération de militants et rend hommage aux dizaines de jeunes manifestants arrêtés et jetés dans les geôles du système qui continue à sévir jusqu’à aujourd’hui.

La situation politique dans la wilaya est marquée par la mainmise du wali de Bejaia sur l’exécutif de l’APW qui se morfond dans l’immobilisme et le manque de vision et de perspectives, notamment dans l’opération de solidarité pendant cette crise sanitaire et le mois de ramadan et laissant la réaction au wali après les interpellations du groupe APW-RCD concernant les structures sanitaires en souffrance dans la wilaya.

Face à l’immobilisme des pouvoirs publics, le RCD-Bejaia salue le travail exemplaire et sans calculs des différentes associations et collectifs citoyens pour venir en aide aux populations et répondre aux besoins des citoyens pendant cette période de confinement et le mois de Ramadan.

Le RCD s’interroge ,également, sur l’intrusion des groupes d’intérêts malsains via une campagne médiatique suivie d’actions populistes pour un positionnement électoraliste exploitant la détresse des citoyens durant la crise sanitaire et le mois de jeûne.

La situation nationale est, quant à elle, marquée par une volonté du pouvoir de fait à provoquer une explosion sociale pour en finir avec le mouvement révolutionnaire de Février 2019 par de multiples artifices allant de l’insignifiante revalorisation du SNMG et des hypothétiques avancées sociales qui s’en suivront sur la frange la plus vulnérable de la population.

Enfin, le RCD-Bejaia exhorte la population et les acteurs de la société civile à rester vigilants, mobilisés et unis autour des objectifs de la révolution entamée le 16 FEVRIER 2019.

Bejaia, le 20/05/2020.

P/Le BR, le Président.