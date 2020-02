Sidi-aich: L’anthropologue Tassadit Yacine se proclame du Harak

L’anthropologue spécialiste de Kabylie, Tassaadit Yacine, était l’invitée de Café littéraire de Sidi-Aich, en animant une conférence débat autour de son dernier livre consacré à l’écrivain berbériste d’expression francophone, Jean Amrouche, réédité par la maison d’édition Tafat qui a été vendu en dédicace, juste après la conférence.

Un public de tout âge, assoiffé d’écouter les paroles de l’éminente professeure des sciences sociales, est venu en nombre pour assister à la conférence. En toute évidence, le public connait bien les œuvres du conférencier surtout le fait qu’elle a collaboré avec Mouloud Maamri sur des sujets qui sont exclusifs à l’identité et la culture berbère.

Des fans de cette femme de lettre sont venus, de très loin, pour assister à cette conférence.

Maitrise parfaite de la langue française puisqu’elle vient juste de prendre sa retraite en qualité de professeur des universités en France.

En effet, elle a débuté son sujet par une excellente présentation de parcours de Jean Amrouche, tout en traçant les principaux événements qui ont marqué la vie de Jean, durant le colonialisme français. La prise de position de Jean en faveur du peuple algérien avait commencé dès que le pouvoir colonial français a osé des méthodes inhumaines avec les événements tragiques du 1945. Jean était très attaché à ses frères kabyles et algérien d’ailleurs il a rejoint El Moudjahed pour être une plume journalistique de la guerre 1954. Concernant, sa vie militante Jean était toujours en faveur des peuples opprimés, très attaché à ses origines jean fait des vas et vient entre la Tunisie et Ighil Ali, Béjaia. L’amour de ses frères de sang c’est-à-dire les kabyles n’ont pas laissé indéferent Jean quant il regarda les crimes crapuleux du colonialisme, désormais Jean Amrouche épousa la cause du FLN, l’indépendance de l’Algérie contraire à son ancien ami et collègue de presse, Albert camus.

Durant le débat, des intervenants ont insisté sur le sujet de l’actualité qui est le Hirak, en posant des questions sur la position de l’élite, la professeure a été claire qu’elle est avec le hirak. Concernant, ses réactions, elle a dit qu’elle avait écrit dans des journaux comme son article dans le journal français le Monde ou elle a soutenu l’idée du hirak dont elle a appelé le président déçu de céder le pouvoir.

Sur la polémique lancée par le chroniqueur de quotidien d’Oran, Kamel Daoud, sur le journal français Le point, l’anthropologue n’a pas condamné les propos de journaliste puisqu’elle dit qu’il a le droit d’exprimer ses idées, mais elle avait dit qu’il ne doit pas projeter le devenir de ce mouvement et il faut observer d’avantage ce mouvement.

M T