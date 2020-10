Stop aux feminicides Par Lalla Daouia

ujourd’hui nous comptons une victime de plus , 38 féminicides depuis le début de l’année, Nous avons perdu Sheîma Sadou une jeune fille de 19 ans dont la vie a été ôté par celui qui, depuis 4 ans l’a violé; 4 ans durant lesquelles, elle a fait l’objet de harcèlement, de calomnie et de menaces de la part de la mère de ce même assaillant.

Ceci n’étant pas assez, en sortant de la prison son bourreau la kidnappe et la viole une autre fois et la brûle vive. Sheîma quittait la maison ce 30 septembre pour n’y plus revenir vivante. Nous ne cessions de tirer la sonnette d’alarme devant la montée des violences faites aux femmes : harcèlements , violences conjugales … exacerbées par le confinement suite à la pandémie du corona virus , un coup dur pour de nombreuses femmes , qui se sont retrouvées du jour au lendemain sans revenues, ou carrément licenciées, et pour certaines emprisonnées avec leurs oppresseurs.

Face à ça le silence des médias et le désengagement du gouvernement dans la mise en place des moyens afin de protéger les femmes victimes de violences empirent encore la situation.

Cheima, Ikram,…sont aussi victimes d’une justice patriarcale et de classe et d’une société machiste, Hébétudes, hargnes et rages nous dénonçons vivement les violences qu’on subit aux quotidiens Face à ça mobilisons nous et organisons nous pour défendre nos droits.

– Haltes aux violences faites aux femmes

– Nous ne taisons plus, brisons le silence

– Agir pour ne plus subir

– Pas une de moins