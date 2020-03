Tazmalt: « La salafisation en marche

Le pouvoir et ses relais veulent encore et toujours encadrer la société par la mosquée et la caserne. L’APC de Tazmalt (90 km) de Bejaïa, vient d’octroyer une parcelle de terrain à une association religieuse pour construire une mosquée alors que la ville en possède déjà et que d’autres priorités vitales s’en font sentir (hôpitaux, établissements culturels, aires de jeux pour enfants, structures sportives…).

La multiplication absurde de constructions de mosquées dans nos villes et villages est un phénomènes qui a amplement contribué à la fanatisation des esprits, à la haine des femmes et à la mise en péril de la construction d’un projet démocratique moderne et progressiste.

Nous devons dire stop à cette politique de destruction de notre société. Ne craignons pas d’être taxés d’anti-religieux si nous nous opposons à ce projet. Qu’on ne nous dise surtout pas que n’est pas le moment. Ce projet consolide les assises du pouvoir. C’est pourquoi nous devons absolument s’y opposer et surtout sans perdre une seule seconde. La riposte doit être réfléchie et efficace.

Kader Sadji