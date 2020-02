Tinebdar, Quand le terroir sort du tiroir de l’oubli

Le salon des produits agricoles de montagne a été organisé, par la subdivision agricole de sidi aich, en collaboration avec l’APC et le CFPA de Tinebdar, du 08 au 10 février 2020.

Dans le but de promouvoir l’agriculture de la montagne et d’encourager la production des zones rurales, les 25 participants, dans cette exposition, offrent le choix des produits du terroir comme la figue sèche, le miel, l’huile d’olive, le fromage et ses variétés, les farines complètes, sans perdre de vue l’investissement de nombreux jeunes, dans l’artisanat, des créations qui ne laissent pas le visiteur indifférent, face à cette beauté d’un travail typiquement manuel. L’objectif de cette initiative s’inscrit dans le processus de la sensibilisation, de la jeunesse à ces métiers, qui doivent subsister et ainsi faire connaître les richesses que recèle la région .

Des produits typiquement naturels sont présents, d’une grande qualité et ce gisement doit être hissé, sur le plan international et lui accorder tout l’intérêt, vu son impact sur le monde rural et son apport bénéfique , notamment, pour la santé de l’homme.

Réunir les producteurs et les transformateurs en un seul endroit afin d’échanger les expériences et les connaissances sur la filière, ainsi bénéficier le consommateur des produits du terroir, en faisant connaître certains d’entre eux, encore méconnus, relève aussi des objectifs de cette rencontre expositive et commerciale

wahiba Arbouche Messaci /BéjaiaNews