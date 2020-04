Une année après la disparition du syndicaliste Achour Idir : Son combat demeure éternel !

Tu étais des nôtres et nous avons perdu cette part de nous-mêmes. Tu nous rassurais dans chaque situation difficile qui nous menaçait. Ton sourire , ton charisme, ta simplicité, ta sympathie, ton humanisme et ton affection faisaient de nous des personnes les plus comblées de bonheur.

Tu étais parti tôt ! Nous voici seuls, nos lèvres serrées sur nous visages tristes. Pourquoi? Pourquoi ne nous avais- tu pas prévenus ? Nous sommes venus te chercher, chercher quelque chose qui t appartenait pour sentir ton odeur….sentir encore ta présence .

Chercher cet amour fort que tu prouvais pour tout le monde. Ton cœur Achour n avait jamais connu la haine , ni le mépris. Tu étais tout simplement parfait.

Je scrutais ce jour là le moindre coin de ta maison, chaque détail avait du sens et me rappelle des souvenirs. J’ai jeté un dernier coup d’œil sur le lit où la mort t avait emporté et j ai compris que tout était fini.

Les larmes ne suffisent pas pour te pleurer, seul ton combat demeure éternel….et tu seras éternel dans nos cœur Repose en paix camarade et frère..!

Benamara Hocine